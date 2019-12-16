Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом и проклял 2014 год

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко заявил, что проклинает 2014 год, в котором на Украине произошла смена власти и референдум о выходе Крыма из состава страны. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своем пути ничего», — заявил он в описании к видео.

Также экс-депутат восхитился видом Крымского моста с птичьего полета в ночном тумане. «Смотрю я на это видео, восхищаюсь, радуюсь! Такой красоты я еще не видел. Яркий свет, как свет радуги, указывает путь по автомагистрали и железной дороге, соединяя Крым с материком», — пишет Журавко.

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Он отметил, что на полуостров могли бы ходить украинские поезда, в Крым могла бы поступать вода из Днепра, а Россия и Украина совместно могли бы построить мост через Керченский пролив.

«Сколько бы вместе мы смогли сделать хорошего, доброго, полезного для наших народов. Из Одессы напрямую идут грузы, через Крым в Сочи. <...> А херсонцы садятся на прямой скорый поезд «Ласточка», ехать на отдых в Крым. Вот это моя мечта!», — написал экс-депутат, призвав остановить «проклятую войну».

Мост через Керченский пролив соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Мост построен за счет федерального бюджета, его общая стоимость составила почти 228 миллиардов рублей. Автомобильную часть моста открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает эту территорию аннексированной и обвиняет Москву в нарушении норм и принципов международного права. Российские власти опровергают эти обвинения.

В конце 2013-го и начале 2014 года по Украине прокатились антиправительственные акции протеста, получившие название Майдан (Евромайдан). Их итогом стала смена власти в стране, в результате вооруженного противостояния протестующих с силовиками погибли 106 человек. Экс-президент Украины Виктор Янукович и несколько бывших министров покинули территорию страны. После этого Вооруженные силы Украины начали силовую операцию на востоке страны против сил самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили о выходе из состава Украины.

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