Крым снабдили водой до марта

Несмотря на засуху, полуостров Крым обеспечен водой до марта. Об этом заявил вице-премьер правительства республики Андрей Рюмшин, передает РИА Новости.

По его словам, необходимости в ограничении водоснабжения на полуострове нет. Кроме того, Рюмшин пояснил, что в осенне-зимний период вода в реки и водохранилища Крыма поступает благодаря осадкам.

Специалисты крымского Гидрометцентра уточнили, что на полуострове установилась засуха, которая привела к пересыханию главных рек, питающих водохранилища естественного стока полуострова. В некоторых водохранилищах объем воды снизился более чем на половину, в других этот показатель упал до критического уровня.

Ранее стало известно, что научно-экспертный совет Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма решил изучить вопрос обустройства водохранилищ на горных склонах. По словам главы комитета Игоря Вайля, для рассмотрения такой возможности можно использовать опыт Австрии.

После воссоединения с Россией в 2014 году Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением, поскольку Украина прекратила поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Канал, который был построен в 1960-е годы для обеспечения водой из Днепра маловодных и засушливых территорий Херсонской области и Крыма, покрывал 90 процентов потребности полуострова.

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