Кравчук выступил за продажу воды в Крым

Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды России для нужд Крыма. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone, видеозапись опубликована в YouTube.

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«Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос», — сказал экс-президент в ответ на вопрос журналиста о том, стоит ли Украине возобновить поставки воды в Крым в качестве жеста доброй воли.

Кравчук подчеркнул, что поскольку Россия закрепила статус полуострова в своем законодательстве, то ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, но коммерческие отношения возможны.

1 февраля депутат Верховной Рады от президентской партии «Слуга народа» Юрий Аристов заявил, что продажа воды в Крым помогла бы пополнять украинский бюджет. «Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, они зарабатывают», — объяснил свою идею Аристов.

После возвращения Крыма в Россию в 2014 году на полуострове начались проблемы с водоснабжением, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу, построенному еще в 1960-е годы. В конце августа и начале сентября 2018 года недостаток воды стал причиной выбросов химических веществ в Крыму — на заводе «Крымский Титан» обмелел кислотонакопитель.

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