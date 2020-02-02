В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров. Об этом он рассказал агентству РИА Новости.

По его словам, в Киеве периодически звучат здравые идеи, однако они быстро нивелируются при попытке их осуществить. «До реализации, на мой взгляд, дело не дойдет, по крайней мере, в ближайшей перспективе», — сказал он.

Кроме того, парламентарий задался вопросом, насколько Крыму необходима вода из Украины. Он указал, что нет никаких гарантий того, что история с водной блокадой не повторится в будущем, также необходимо будет постоянно проверять воду на соответствие всем качествам безопасности, чтобы избежать возможных провокаций.

1 февраля депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Юрий Аристов заявил, что продажа воды в Крым помогла бы пополнять украинский бюджет. «Израильтяне продают воду в практически воюющую страну, они зарабатывают», — объяснил свою идею Аристов.

После возвращения Крыма в Россию в 2014 году на полуострове начались проблемы с водоснабжением, поскольку Украина прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу, построенному еще в 1960-е годы. В конце августа и начале сентября 2018 года недостаток воды стал причиной выбросов химических веществ в Крыму — на заводе «Крымский Титан» обмелел кислотонакопитель.