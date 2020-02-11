На Украине назвали условие компромисса по Крыму

Глава фракции сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия назвал условие компромисса по Крыму в эфире телеканала «Прямой».

Арахамия заявил, что Украина должна помочь полуострову решить проблемы с водой, после чего установить контроль над границей. По его словам, такой поступок даст преимущество украинской стороне в переговорах по Донбассу. «Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины», — заявил политик.

Ранее в феврале глава городской администрации Елена Проценко сообщила, что запасов в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь, хватит только на период от 90 до 100 дней. Поэтому в городе было принято решение об особом режиме водоснабжения начиная с 10 февраля.

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Председатель государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль опроверг информацию о нехватке воды в Симферополе. «Никакой чрезвычайной ситуации по наполнению водохранилищ на сегодняшний день нет», — заявил Вайль.

Проблемы с водой на полуострове начались после присоединения Крыма к России в 2014 году. Украина в знак протеста прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу, построенному еще в 1960-е годы. В конце августа и начале сентября 2018 года недостаток воды привел к выбросу химических веществ: на заводе «Крымский Титан» обмелел кислотонакопитель.

Война в Донбассе началась в 2014 году после революции на Украине, во время которой свергли президента Виктора Януковича. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Украина обвиняет Россию в поддержке сепаратистов и оккупации. Москва отвергает претензии.

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