Столицу Крыма оставили без воды

Симферополь оставили без воды. Теперь горячую воду здесь будут давать только по выходным, а холодную — утром и вечером по специальному графику. Об этом сообщила в своем Facebook глава городской администрации Елена Проценко.

По ее словам, столице Крыма недостает запасов в поверхностных водохранилищах, которые питают Симферополь. Их хватит только на период от 90 до 100 дней. Поэтому в городе было принято решение об особом режиме водоснабжения начиная с 10 февраля. Более подробная информация появится на сайте ГУП РК «Вода Крыма» и администрации Симферополя.

Проблемы с водой на полуострове начались после присоединения Крыма к России в 2014 году. Украина в знак протеста прекратила поставки по Северо-Крымскому каналу, построенному еще в 1960-е годы. В конце августа и начале сентября 2018 года недостаток воды привел к выбросу химических веществ: на заводе «Крымский Титан» обмелел кислотонакопитель.

Ранее проблему с нехваткой воды в Крыму предложили решить с помощью стрельбы реагентами по облакам — это должно спровоцировать выпадение осадков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru