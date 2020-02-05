В обезвоженном Крыму предложили стрелять по облакам

В обезвоженном Крыму проблему с водоснабжением предложили решать стрельбой реагентами по облакам, что должно спровоцировать выпадение осадков. Об этом телеканалу «Крым 24» сообщил кандидат географических наук, доцент кафедры геоэкологии Крымского федерального университета (КФУ) Александр Лычак.

Он пояснил, что такой способ использовали во времена СССР — тогда к стрельбе реагентами по облакам прибегали для защиты от града. Другой метод — создавать опреснительные установки. Сейчас в Крыму пользуются водой, которую дают водохранилища и подземные скважины.

После референдума в 2014 году, в результате которого Крым вошел в состав России, Украина перестала подавать на полуостров пресную воду из Днепра через Северо-Крымский канал. Частично проблему удалось решить после переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в канал, а также за счет бурения новых скважин, однако в начале 2020 года в водохранилищах региона возник недостаток воды. По подсчетам Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма, воды в Севастополе хватит на 100 дней. В городе будут введены ограничения подачи воды для многоквартирных домов, а также частного сектора.

В конце августа и начале сентября 2018 года недостаток воды стал причиной выбросов химических веществ в Крыму — на заводе «Крымский Титан» обмелел кислотонакопитель.

1 февраля глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Аристов заявил, что можно продавать воду в Крым, зарабатывая на этом. В ответ на это депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет сказал, что возобновление Киевом подачи воды из Днепра стало бы тестом на политическую зрелость для киевской власти.

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