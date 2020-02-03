Найдена самая маленькая квартира в Крыму — это апартаменты студийного типа площадью 11 «квадратов» на цокольном этаже на улице Челнокова в Севастополе. Стоимость лота — 1,15 миллиона рублей. Об этом говорится в материале портала недвижимости ЦИАН, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Второе место рейтинга заняла 12-метровая студия на Античном проспекте в том же городе. Несмотря на скромные габариты, здесь разделены зоны спальни и кухни. Объект продается за 1,2 миллиона рублей вместе со всей мебелью.

На третьей строчке расположилась квартира площадью 13 квадратных метров в Гурзуфе в 15 минутах от моря. Лот оценен в 1,6 миллиона рублей, поскольку помещению требуется отделка.

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Также в пятерку вошли квартиры в поселке Кача площадью 14,2 и 14,7 «квадрата» за 1,35 миллиона и 1,39 миллиона рублей соответственно. Первый лот отличается полной меблировкой, а второй — собственной территорией вокруг дома с мангалами и частной парковкой.

Эксперты утверждают, что если такую квартиру купить для сдачи в аренду, то при ставке две тысячи рублей в сутки и 80 процентах заполняемости в летний сезон (с мая по сентябрь включительно) окупить свои вложения можно будет немногим более чем за шесть лет. Ставки посуточной аренды в летний период позволяют получить доход, сопоставимый со сдачей в аренду однокомнатной квартиры бизнес-класса в Москве — около 60 тысяч рублей ежемесячно.

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