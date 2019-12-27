Определена цена самой доступной квартиры Крыма

Минимальная стоимость квартиры в Крыму — 550 тысяч рублей. В такую сумму оценили лот в селе Чапаевка в Советском районе полуострова, свидетельствуют материалы ЦИАН, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно описанию в базе ЦИАН, общая площадь самого доступного жилого помещения — 44,6 квадратного метра. Оно расположено на втором этаже двухэтажного дома, рассчитанного на четыре квартиры. Поблизости есть магазины, детский сад, школа, поликлиника, аптека, почтовое отделение, а также агротехнологический техникум. Сама квартира разделена на три жилых комнаты, но формально определена как двухкомнатная.

«Дом теплый, построен из камня-ракушки, южное расположение, — говорится в объявлении. — Электричество, водоснабжение, канализация, совмещенный санузел имеются. Отопление паровое (автономное), есть возможность подключить газ (газовая труба проходит в десяти метрах от дома). Во дворе есть палисадник, хозяйственные постройки, подвал, гараж».

В ноябре этого года стало известно, что известный композитор и исполнитель Горан Брегович задумался о покупке дома в Крыму. Об этом он сообщил журналистам в ходе визита в Симферополь. Балканский музыкант отметил, что нужно покупать крымскую недвижимость, пока ее стоимость не выросла.

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