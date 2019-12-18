Годовалый ребенок едва не спалил дом в Крыму

В одном из сел на востоке Крыма маленький ребенок устроил пожар в частном доме, принадлежащем его родителям. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на местное управление МЧС.

Оставшись без присмотра, годовалый малыш открыл топочное окно в печи на летней кухне — огонь стал быстро распространяться по помещению, но взрослым удалось эвакуировать младенца. На место вызвали сотрудников МЧС и бригаду скорой помощи. Пожар ликвидировали за полчаса.

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Ребенка, который едва не спалил дом, госпитализировали. Он получил ожоги лица и правой руки. Летняя кухня, где возникло возгорание, полностью выгорела.

Минувшей осенью в чувашской деревне Малые Торханы ребенок спалил частный дом, принадлежавший его бабушке. Двухлетний мальчик поджег вещи возле печи, пока взрослые находились в другом помещении. Строение сгорело, никто из жильцов не пострадал. В мае 2018-го аналогичный случай произошел в Нижнем Новгороде.

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