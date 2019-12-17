Бесстрашный мальчик с тремя огнетушителями спас от пожара больше ста человек

В малайзийском штате Саравак, расположенном на северо-западе острова Калимантан, бесстрашный мальчик потушил пожар и спас больше ста человек. Об этом сообщает AsiaOne.

В одной из кухонь длинного дома от рядом стоящей газовой печи вспыхнула тряпка, которой накрыли поддон для яиц. Огонь быстро охватил помещение. 13-летний Алексиди Уилфред (Alexsidi Wifred) услышал крики своей тети и немедленно прибежал на кухню с огнетушителем, но тот не сработал.

Мальчик убежал и вскоре вернулся с другим огнетушителем, который также оказался неисправен. «Алексиди пришлось бегать туда-сюда три раза, потому что два огнетушителя, которые он принес из других комнат, не работали», — рассказывает глава пожарной охраны города Кановит.

Пока мальчик искал рабочий огнетушитель, пламя перекинулось на соседнюю комнату. Несмотря на это, он продолжал бороться с огнем и полностью потушил его к приезду пожарных. В длинном доме жили более ста человек.

Длинные дома — узкие здания, которые строят калимантанские аборигены. В прошлом такие постройки были распространены и в Европе, а также в доколумбовой Америке. Длинными домами, в частности, являлись медовые залы викингов и жилища германских скотоводов IV-III веков до нашей эры.

В октябре сообщалось, что в американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, ребенок спас соседей от пожара. Семилетний Натан Ванг (Nathan Wang) побежал к соседям, чтобы оповестить их, что его дом загорелся.

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