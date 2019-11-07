Восьмилетний мальчик спас жизнь потерявшей сознание матери

Восьмилетний Харли Фокс (Harlee Fox) из британского города Кингстон-апон-Халл, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, самостоятельно вызвал врачей и оказал первую помощь потерявшей сознание матери. Об этом сообщает сайт Hull Live.

27-летняя Джорджия Пакеринг (Georgia Puckering) не обратила внимания на появившуюся утром одышку. Вечером женщина собиралась принять ванну, но упала и потеряла сознание в ванной комнате.

Ее сын Харли услышал звук падения из спальни и поспешил на помощь матери. Он позвонил в службу спасения и под руководством оператора службы уложил женщину в необходимую для восстановления позу, запрокинув ей голову таким образом, чтобы ничто не мешало дыханию. После этого мальчик успокоил младших брата и сестру, которые проснулись и испугались, увидев лежащую без сознания мать.

Прибывшим медикам Харли показал, как разблокировать телефон матери, чтобы они могли связаться с ее отцом и сообщить о случившемся. В больнице у женщины обнаружили тяжелую легочную инфекцию, которая и вызвала одышку. Пакеринг назвала спасшего ей жизнь сына героем.

В октябре сообщалось, что в американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, ребенок спас соседей от пожара. Семилетний Натан Ванг (Nathan Wang) побежал к соседям, чтобы оповестить их, что его дом загорелся.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!