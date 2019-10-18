Молниеносная реакция ребенка спасла соседей от мучительной смерти

В американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, ребенок спас соседей от пожара. Об этом сообщает информационный портал NextShark.

10 октября загорелся дом семилетнего Натана Ванга (Nathan Wang). Его мать Моника Су (Monica Xu) проснулась посреди ночи от запаха гари и поспешила поскорее вывести родных из здания. «Меня разбудила мама. Я выскочил из кровати, оделся и побежал предупредить о пожаре соседей, — рассказывает мальчик. — Я испугался, что огонь доберется до них».

«Он быстро натянул на себя вещи и закричал "Лиам! Лиам!", имя его лучшего друга, — вспоминает Моника. — Он подбежал к их дому и позвонил в дверь». Оказалось, соседи действительно не знали о пожаре.

Родные Лиама написали Натану благодарственную записку: «Благодарим тебя от всего сердца за то, что позаботился о нашей безопасности. Мы никогда не забудем этот поступок. Мы надеемся, что с вашей семьей все в порядке. Ждем встречи».

По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, возгорание началось под электровышкой. Огонь быстро распространился и уничтожил более трех тысяч гектаров.

В конце мая сообщалось, что в американском городе Нейплс, штат Флорида, подросток ослушался родителей и спас всю семью от пожара. Остин должен был лечь спать, однако полночи играл в приставку. Когда все уснули, парень почувствовал запах гари. Подросток вытащил из дома четверых младших детей до того, как прибыли пожарные.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!