Игра в приставку помогла подростку спасти всю семью от пожара

В американском городе Нейплс, штат Флорида, подросток ослушался родителей и спас всю семью от пожара. Об этом сообщает телевизионная станция NBC2.

Остин (Austin) должен был лечь спать по просьбе родителей, однако полночи играл в приставку. Когда все уснули, парень почувствовал запах гари. В этот момент сработала пожарная сигнализация и разбудила няню детей.

Она выбежала из комнаты и заметила Остина, кричавшего о пожаре. Мальчик увидел языки пламени в комнате брата. «Он орал "неси огнетушитель, неси сейчас же", а я не знала, где он, и была так испугана», — призналась женщина.

Тогда Остин принялся бегать по комнате и вытаскивать на улицу всех своих братьев и сестер

Подросток вытащил из дома четырех младших детей до того, как прибыли пожарные. Пламя удалось потушить за несколько минут. Предположительно, причиной пожара стала неисправность в компрессоре мини-холодильника, из-за которой устройство вспыхнуло.

Родители детей находились в отпуске, когда им позвонили и рассказали о случившемся. По словам матери Остина, Дженни Уэст (Jennie West), поступок сына вызывает у нее слезы гордости. Она считает, что подросток повел себя, как настоящий герой.

В начале января сообщалось, что в США подросток смотрел ночью сериалы, несмотря на запрет матери, и из-за этого смог вовремя заметить начало пожара. Парень разбудил мать и позвонил спасателям. Она оделась, и они вместе выбежали из охваченного пламенем дома.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!