Вдова бросилась спасать детей из горящего дома и погибла

Американка вбежала в горящий дом ради спасения детей и погибла, надышавшись дымом. Об этом сообщает издание The Bakersfield Californian.

В четверг, 7 февраля, Кристина Стрэттон (Kristina Stratton) из города Бейкерсфилд, штат Калифорния, отправилась в кино с одним из своих пяти детей. Во время сеанса ей позвонила из дома дочь и сообщила о пожаре. Девочка проспала момент, когда началось возгорание: пес по кличке Дункан разбудил ее, укусив за руку, когда пламя уже охватило большую площадь.

Женщина сейчас же бросилась домой и забежала в горящее здание до приезда пожарных. Она не заметила, что в этот момент дети вылезали из окна второго этажа на крышу припаркованного рядом трейлера. Стрэттон металась по дому в их поисках вместе с собакой.

Когда на место прибыли пожарные, женщина и пес были уже мертвы. Детей эвакуировали с крыши и доставили в больницу с отравлением продуктами горения и незначительными травмами. Причина пожара остается неизвестной.

Трое старших детей Стрэттон из пяти остались круглыми сиротами — их отец умер от рака четыре года назад. Сестра погибшей взяла их под опеку. Друзья Стрэттон устроили благотворительный сбор для нее на краудфандинговой платформе Gofundme. За пять дней люди пожертвовали больше 41 тысячи долларов вместо заявленных трех тысяч.

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