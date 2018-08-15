В США в последний момент спасли от пожара 60 животных из приюта

Firefighter Activity / YouTube

В США из-за приближающегося лесного пожара за несколько минут эвакуировали 60 обитателей приюта для животных. На видео обратило внимание издание The Sacramento Bee.

Ролик был снят в городе Вакавилль, штат Калифорния, с нательных камер полицейских. Стражи порядка, сотрудники Американского общества по предотвращению жестокого обращения с животными и волонтеры приюта спешно открывали клетки с животными, чтобы спасти их от смерти в огне.

Спасенных животных вывезли в безопасное место. Как выяснилось позже, всех питомцев не удалось вытащить с первого раза. Когда волонтеры узнали, что в приюте остались несколько кошек, они отправились им на выручку, несмотря на запрет пожарных входить в опасную зону. Услышав об этом, сотрудники Американского общества защиты животных уговорили полицейских сопроводить их в приют, чтобы убедиться, что все животные и люди выбрались из него живыми и невредимыми.

Когда опасность миновала, животных вернули в приют. Волонтеры просят жителей сделать пожертвование на ремонт проводки, чистку здания от копоти и закупку новых лекарств, так как старые испортились из-за отключившегося холодильника. Также приюту не хватает полотенец, одеял и лежанок для животных.

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