Женщина спасла десятки людей от пожара и погибла

Жительница Индии предупредила людей о пожаре, а сама погибла. Об этом сообщает информационный портал Asia One.

Трагедия произошла в городе Нью-Дели. 34-летняя индианка по имени Свати, проживавшая с семьей на пятом этаже, проснулась ночью и почувствовала запах дыма. Она открыла входную дверь и увидела пламя, распространившееся по лестничной клетке.

Свати немедленно разбудила мужа и четырехлетнюю дочь, отправила их вниз, а сама побежала по этажам и стучала в двери, чтобы предупредить соседей об опасности. На десятом этаже пламя преградило ей путь вниз. Свати побежала по направлению к крыше, но не смогла выбраться на воздух из-за запертой двери.

Спасатели нашли ее тело у закрытой двери на крышу. Свати погибла от отравления дымом.

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