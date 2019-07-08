Храбрый дядя спас своих племянников от пожара и прослыл героем

В городе Абердин, Шотландия, мужчина спас своих племянников от пожара, рискуя собственной жизнью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в четверг, 4 июля, рано утром. 20-летний Деррик Берд (Derrick Byrd) спал в доме вместе со своей семьей, когда начался пожар. Он услышал крики племянников и выбежал на улицу, чтобы помочь им выбраться со второго этажа. Берд поймал двух мальчиков, выпрыгнувших к нему в руки из окна.

Затем во время спуска по крыше его сестра упала, поэтому ее восьмилетняя дочь Мерседес (Mercedes) испугалась и не стала слезать, оставшись в горящем доме.

«Она звала меня, — рассказал Берд. — Я не собирался позволить моей племяннице умереть».

Мужчина вернулся обратно в дом. Он снял с себя одежду, обернул ткань вокруг лица девочки, чтобы защитить ее от угарного газа, и вынес ее из дома. Шотландец получил ожоги второй и третьей степени и был доставлен в больницу вместе с двумя племянниками.

Полицейские, прибывшие на место пожара, отметили, что дом не подлежит восстановлению, однако благодаря героизму Берда семье чудом удалось избежать жертв.

«Я бы сделал это снова, даже если бы мне пришлось сильно обжечься и умереть», — отметил Берд. По словам мужчины, он не считает себя героем и думает, что на его месте так поступил бы каждый.

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