Подросток вынес брата-инвалида из горящего дома и прослыл героем

В американском округе Клейтон, штат Джорджия, 16-летний парень спас от пожара сестру и трех братьев, один из которых был в инвалидном кресле. По словам корреспондентки телестанции WSB-TV, родственники нарекли парня героем.

Новостной репортер Тайша Фернандес (Tyisha Fernandes) рассказала в Twitter-аккаунте о храбром подростке Юдерриусе Уокере (Juderrius Walker), который в субботу, 22 июня, вывел из горящего дома братьев и сестер. Как только он увидел в своей комнате огонь, он позвонил матери Кришандл Гейтер (Chrishandle Gaither), которая находилась на работе.

Гейтер услышала по телефону, как сын отправил 13-летнего брата разбудить остальных детей и покинуть дом. В этот момент Уокер ринулся к Джакари (Jacari), прикованному к инвалидному креслу из-за ДЦП. «Мне пришлось перепрыгивать через языки пламени, чтобы пробраться к нему, — вспоминает отважный подросток. — Я отсоединил его от приборов и вытащил из кресла».

При пожаре погибли два домашних пса, черепахам удалось уцелеть. Семья запустила сбор средств на краудфандинговой платформе GoFundMe, чтобы купить вещи первой необходимости, сгоревшие при пожаре, в том числе инвалидное кресло.

В конце мая сообщалось, что в американском городе Нейплс, штат Флорида, подросток ослушался родителей и спас всю семью от пожара. Остин должен был лечь спать, однако полночи играл в приставку. Когда все уснули, парень почувствовал запах гари. Подросток вытащил из дома четверых младших детей до того, как прибыли пожарные.

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