12-летний мальчик с собакой спасся от пожара на пикапе брата

Пожарные в австралийском городе Могамбер, на севере Перта, спасли 12-летнего мальчика, который пытался уехать от лесного пожара на пикапе своего брата. Об этом сообщается на сайте телерадиокомпании BBC News.

В воскресенье, 15 декабря, 12-летний Люк Старрок (Luke Sturrock) был один дома. Его отец Айван Старрок (Ivan Sturrock) и старший брат отправились бороться с лесными пожарами. Они предупредили мальчика, что, если пожар подберется к их дому, ему нужно будет бежать подальше.

Когда мальчик увидел из окна пламя, он схватил их собаку и уехал на автомобиле Ford Ranger, принадлежащем его брату. Примерно через час пожарные увидели ребенка за рулем автомобиля, остановили его и передали полицейскому, который помог ребенку воссоединиться с семьей.

По словам пожарных, мальчик немного паниковал, так как из-за дыма на дороге была плохая видимость, и он толком не знал, куда ехать.

Отец мальчика заявил, что гордится своим сыном. Он пояснил, что Люка учили водить машину с семи лет на случай подобных непредвиденных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, ребенок спас соседей от пожара. Мальчик выскочил из кровати, оделся и побежал предупредить о пожаре соседей.

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