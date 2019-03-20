Полицейские поймали выпрыгнувших из горящего дома детей

foxnews.com

В США полицейские поймали трех детей, выпрыгнувших с третьего этажа горящего здания. На видео инцидента, снятое с нательной камеры полицейского, обратил внимание информационный портал Fox News.

Ролик был снят во вторник, 19 марта, в городе Де-Мойн, штат Айова. Полицейские помогали пожарным вывести людей из горящего дома. Они не смогли пройти на третий этаж из-за дыма, однако увидели, что в квартире остались трое детей. Полицейские встали под окнами и велели им прыгать на улицу. Стражам порядка удалось поймать всех детей, никто из них не пострадал.

Пламя удалось потушить, пожарные занимаются поиском причины возгорания. Всех жителей дома удалось вовремя эвакуировать.

В декабре 2018 года внимание СМИ привлек видеоролик, на котором полицейский поймал мальчика, выпрыгнувшего из второго этажа охваченного пожаром здания. Мать ребенка, оставшуюся внутри, через некоторое время спасли с помощью пожарной лестницы.

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