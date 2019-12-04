Пес включил микроволновку и поджег дом

Собака из английского города Станфорд-ле-Хоп, графство Эссекс, устроила пожар, включив микроволновку, пока хозяев не было дома. Об этом сообщает издание «Би-Би-Си».

Собака породы хаски осталась одна дома. Каким-то образом она включила электроприбор, который находился на кухне. Лежавшая внутри упаковка булочек загорелась и вызвала пожар.

Хозяин собаки узнал о случившемся благодаря приложению на мобильном телефоне, которое позволяло следить за происходящим в доме через камеры наблюдения.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что кухня заполнена дымом и убедились, что пламя не перекинулось на другие комнаты. Собака не пострадала.

В пожарной службе призвали граждан не хранить в микроволновке еду и другие предметы и содержать электроприбор в чистоте, поскольку дети и питомцы могут включить его, и это может привести к возгоранию.

Ранее сообщалось, что пес по кличке Арчи играл с зажигалкой для барбекю и устроил пожар в доме хозяйки в австралийском городе Рингвуд. Пожар начался уже спустя четыре минуты после того, как хозяйка ушла из дома.

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