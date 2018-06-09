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Голодная немецкая овчарка подожгла хозяйский дом

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Собака устроила пожар в американском населенном пункте Альфа, штат Нью-Джерси. Об этом сообщает сайт Lehigh Valley Live.

Оставшись без присмотра, немецкая овчарка попыталась добраться до еды на столе. Собака встала на задние лапы и случайно задела электроплитку, включив одну из конфорок. Одновременно она смахнула на нее вещи со стола, которые немедленно загорелись. Работающий потолочный вентилятор сдул их на собачью подстилку, и ее тоже охватило пламя.

Прибывший пожарный увидел горящую подстилку через приоткрытое кухонное окно и потушил ее огнетушителем, не входя в дом. Тем временем полиция открыла входную дверь, из которой тут же выскочили две собаки. После этого пожарный потушил огонь на плитке.

Пламя не успело распространиться, поэтому дом почти не пострадал. Сгорели только вещи, которые попали на плитку, и собачья подстилка. Немецкая овчарка и щенок, который также находился в доме, не пострадали. Хозяева во время пожара отсутствовали.

В феврале сообщалось, что в американском городе Саутвик собака случайно устроила пожар, когда воровала оставленные на плите блины. Спускаясь, собака задела кнопку зажигания и включила одну из конфорок.

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