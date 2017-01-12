Большая черепаха устроила пожар в чужом доме

В американском городе Сан-Антонио, штат Техас, большая черепаха устроила пожар в доме соседа своего хозяина. Об этом сообщает агентство UPI.

Клетка с ручной черепахой по кличке Битс, весящей около 70 килограммов, стояла во дворе между двумя домами. Пожар начался, когда рептилия опрокинула установленную в клетке нагревательную лампу на матрас. В результате подстилка вспыхнула, и вскоре огонь перекинулся на соседские постройки.

В горящем доме находились четыре человека, в том числе двое детей. Все они успели спастись, но здание сильно пострадало от огня. Нанесенный пожаром ущерб оценивается в 150 тысяч долларов. Дом владельца черепахи получил минимальные повреждения, а само животное отделалось небольшим ожогом на лапе.

Владелец рептилии назвал случившееся ужасной случайностью. По его словам, черепаха живет с ним 15 лет и выросла до таких размеров у него на глазах.

11 января сообщалось, что чихуахуа парикмахера из шотландского города Данди проглотил серьгу с бриллиантом, принадлежащую клиенту. Стоимость потерянного украшения составляла 500 фунтов стерлингов (около 37 тысяч рублей).