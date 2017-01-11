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Собачка проглотила серьгу стоимостью 500 фунтов стерлингов

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Чихуахуа парикмахера из шотландского города Данди проглотил серьгу с бриллиантом, стоящую 500 фунтов стерлингов (около 37 тысяч рублей). Об этом во вторник, 10 ноября, сообщает издание Daily Record.

Когда клиент обнаружил пропажу, парикмахер обыскал весь дом, но ничего не нашел. После этого подозрение пало на собачку. Ветеринар подтвердил, что дорогостоящее украшение находится в желудке животного.

Чихуахуа дали рвотное средство, но оно не помогло вернуть серьгу. В течение следующих двух дней парикмахер был вынужден внимательно изучать экскременты питомца, в итоге украшение было найдено.

В апреле 2016 года сообщалось, что квартирный вор, задержанный в Санкт-Петербурге, проглотил золотое кольцо с бриллиантом. Полицейские решили не обращаться к врачам, а самостоятельно купили слабительное, которое помогло им вернуть украденное украшение.

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