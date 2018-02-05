Пес поджег хозяйский дом ради блинов

Видео: Southwick Fire Department

В американском городе Саутвик (штат Массачусетс) собака случайно устроила пожар, когда воровала оставленные на плите блины. Об этом сообщает Bay News 9.

Возгорание произошло, пока хозяев пса не было дома. На кадрах с камеры наблюдения видно, как оставленный без присмотра золотистый ретривер забрался на плиту и стащил оттуда блин. Спускаясь, собака задела кнопку зажигания и включила одну из конфорок. Вскоре загорелся оставленный на плите предмет, и комната стала наполняться дымом. Это привело к срабатыванию сигнализации, которая автоматически вызвала экстренные службы.

Прибывшие полицейские и пожарные вовремя остановили распространение пламени, поэтому возгорание не нанесло значительный ущерб дому. Пожарный департамент Сатвика опубликовал видео в Facebook и призвал жителей города принимать дополнительные меры предосторожности, чтобы дети или питомцы не могли включить газовую плиту случайно.

В 2017 году сообщалось, что в американском городе Сан-Антонио, штат Техас, большая черепаха устроила пожар в доме соседа своего хозяина.

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