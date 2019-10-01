Двухлетний россиянин сжег бабушкин дом

В чувашской деревне Малые Торханы ребенок сжег частный дом, принадлежащий его бабушке. Двухлетний мальчик поджег вещи возле печи, пока взрослые находились в другом помещении. Вскоре огонь охватил всю постройку. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС.

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Возгорание произошло днем, при этом хозяева пытались сбить пламя, но самостоятельно справиться с пожаром им не удалось. На место были вызваны спасатели, они задействовали в тушении четыре пожарные автоцистерны. В результате возгорания сгорел деревянный дом, также поврежденными оказались технические постройки на участке. Среди жильцов пострадавших нет.

В сообщении МЧС отмечается, что в 2019 году на территории Чувашской республики это уже 26-й случай детской шалости с огнем, спровоцировавший пожар. Спасатели рекомендуют не оставлять детей без присмотра, особенно в запертых квартирах или комнатах — если возникнет возгорание, они не смогут самостоятельно выйти из помещения.

В мае 2018-го аналогичный случай произошел в Нижнем Новгороде: мальчик сжег квартиру в присутствии родителей. Оставшись в комнате один, он взял спички, вышел на балкон и поджег сушившееся там белье. Пожар пришлось тушить 26 сотрудникам МЧС.

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