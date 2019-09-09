Сработавшая как лупа банка устроила пожар в жилом доме

В Пскове в многоэтажном жилом доме произошел пожар, причиной которого стало преломление солнечных лучей, упавших на банку с жидкостью. Об этом пишет «Псковская лента новостей» со ссылкой на региональное отделение МЧС России.

Пожар возник в доме номер 69 по улице Коммунальной 7 сентября. В результате происшествия выгорел балкон, погибших и пострадавших нет.

По данным спасателей, причиной пожара стала стеклянная банка, стоявшая на балконе. Она, сработав в качестве лупы, преломила солнечные лучи и сфокусировала их на ткани, которая впоследствии загорелась.

В июне сеть гипермаркетов «Лента» сняла с продажи воду «Святой источник» в бутылках в форме футбольных мячей, выпущенных к Чемпионату мира по футболу в России. Причиной стало то, что такие бутылки для воды оказались пожароопасными.

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