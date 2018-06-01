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«Лента» отказалась от принятых за лупу бутылок

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Сеть гипермаркетов «Лента» полностью сняла с продажи шарообразные бутылки воды «Святой источник», выпущенные к чемпионату мира по футболу. Об этом «Фонтанке» сообщили в компании.

Там уточнили, что фактически были приостановлены заказы. «Остатки продукции единичные, сейчас решаем, что с ними делать», — добавила представитель «Ленты».

Об отказе от продаж подобных бутылей 31 мая объявил и сетевой ретейлер «Ашан».

В тот же день «Фонтанка» опубликовала материал, в котором был описан эксперимент, свидетельствующий о том, что шарообразная бутылка огнеопасна. Дело в том, что она за счет своей формы является отличной линзой: если оставить бутыль на солнце, то проходящий через нее световой пучок за считаные секунды зажигает бумагу, спички и другие вещи. Опрошенные изданием физики назвали бутылку фактически лупой.

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Предыстория: Российскую бутылку воды приняли за лупу
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