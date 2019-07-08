Россиянин сжег квартиру и обвинил в случившемся кота-«курильщика»

В одном из микрорайонов Нижнего Новгорода произошло возгорание в квартире, которое привело к серьезному пожару. Владелец жилья обвинил в случившемся кота. Об этом со ссылкой на источник в региональном МЧС сообщает портал Выкса.рф.

По информации издания, источник пожара находился в квартире на четвертом этаже жилого дома, принадлежащей 45-летнему мужчине. МЧС вызвали соседи, заметившие возгорание.

Расчеты, прибывшие на место событий, эвакуировали 14 соседей, в том числе троих детей. Тушением пожара занимались 17 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

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В результате пожара полностью выгорела комната в квартире 45-летнего мужчины, он сам отравился угарным газом и был доставлен в больницу, По свидетельству очевидцев, владелец жилья в момент пожара находился в неадекватном состоянии и эмоционально заявлял спасателям, что курил не он сам, а его кот.

Действия домашних животных действительно регулярно становятся причиной коммунальных аварий в домах россиян. Так, в начале 2019-го стало известно о затоплении в одном из многоквартирных домов Петербурга. Два кота, оставшихся без присмотра после смерти хозяйки, самостоятельно открыли кран на кухне, в результате залитыми оказались три квартиры.

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