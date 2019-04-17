Россиянка осталась без жилья из-за винтажного светильника

В одном из жилых домов на улице Маршала Василевского в Иваново произошел серьезный пожар, причиной которого стала неисправность старой настольной лампы. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

Инцидент произошел в квартире 83-летней жительницы дома. По словам женщины, в настольном светильнике, купленном 59 лет тому назад, на ее глазах взорвалась лампочка. Сразу после этого электроприбор сильно загорелся, пламя быстро распространилось по квартире, потушить его своими силами хозяйке не удалось.

Квартира пенсионерки выгорела полностью, жильцов подъезда пришлось эвакуировать, никто из них не пострадал. Тушением занимались одиннадцать пожарных машин.

К пожарам в домах россиян порой приводят возгорания самых неожиданных предметов домашнего обихода. Так, в одном только августе 2018-го квартира в Таганроге загорелась из-за оборудования в аквариуме для черепах, в Череповце произошел пожар после короткого замыкания в электроматрасе, а в Волгоградской области огонь серьезно повредил квартиру из-за оставленного на плите варенья.

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