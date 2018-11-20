Названо самое страшное нарушение пожарной безопасности

Руководство МЧС отчиталось о проверках объектов с массовым пребыванием граждан. По данным ведомства, самым страшным нарушением в числе выявленных оказались неработающие эвакуационные выходы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Подобные случаи зафиксированы в 17 тысячах проверенных зданий, заявил на Всероссийской конференции бизнес-омбудсменов первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян. «Мы считаем, что это самое страшное преступление, когда эвакуационные выходы не работают», — подчеркнул Чуприян.

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Всего в 2018 году было проверено 86 тысяч объектов, включая 11 тысяч торговых центров, и выявлено 282 тысячи нарушений противопожарной безопасности, рассказал замглавы МЧС.

Проверки объектов массового скопления людей начались после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который произошел 25 марта и унес жизни 60 человек, большинство из которых — дети. В мае 2018-го сообщалось о том, что проверены 54 тысячи объектов, в половине из них найдены нарушения.

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