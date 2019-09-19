Девушка попыталась уничтожить письма от бывшего и подожгла квартиру

В американском городе Линкольн, штат Небраска, девушка пыталась сжечь любовные письма от бывшего возлюбленного и устроила пожар в квартире. Об этом сообщает Daily Mail.

В понедельник, 16 сентября, 19-летняя Арияна Чантелл Лиллард (Ariauna Chantell Lillard) вышла на балкон и попыталась поджечь записки небольшой бутановой горелкой. Поскольку бумага не воспламенилась, девушка бросила письма на ковер и ненадолго вздремнула.

Вскоре американка проснулась от запаха горящего в спальне ковра и вызвала экстренную службу. Пожарные оперативно прибыли на место и за несколько минут потушили пожар в квартире. Никто из людей не пострадал.

По оценкам властей, ущерб, нанесенный многоквартирному дому, составил четыре тысячи долларов (около 257 тысяч рублей). Лиллард обвинили в поджоге имущества по неосторожности. По делу ожидается судебное расследование.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Цинцинатти, штат Огайо, попыталась вывести постельных клопов и случайно спалила многоквартирный дом. Чтобы избавиться от паразитов, женщина опрыскивала квартиру спиртом. По версии пожарных, перед этим она не потушила свечу или благовония.

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