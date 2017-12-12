Американка попыталась вывести клопов и сожгла дом

Жительница американского города Цинцинатти (штат Огайо) попыталась вывести постельных клопов и случайно спалила многоквартирный дом. Об этом сообщает издание Washington Post.

Чтобы избавиться от паразитов, женщина опрыскивала квартиру спиртом. Пожарные предполагают, что перед этим она не потушила свечу или благовония. Горючая жидкость попала на открытый огонь и вспыхнула, начался пожар.

Пламя охватило сначала комнату женщины на первом этаже здания, а затем распространилось по всему дому. Огонь уничтожил квартиры, в которых жили десять человек. Три жильца отравились дымом и были госпитализированы.

Это уже второй пожар за две недели, начавшийся из-за борьбы с клопами. 28 ноября 13-летний подросток из Цинцинатти заметил насекомое, облил кровать спиртом и зажег спичку. От огня пострадали шесть домов.

