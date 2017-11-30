Американец попытался сжечь клопа и спалил шесть домов

Подросток из американского города Цинцинатти (штат Огайо) захотел сжечь постельного клопа и устроил масштабный пожар. Об этом сообщает NBC4i.

По данным спасателей, вечером 28 ноября 13-летний подросток увидел постельного клопа, вскочил с кровати, облил ее спиртом и зажег спичку. В результате возникшего пожара пострадали шесть домов, восемь человек были эвакуированы. Суммарный ущерб оценивается в 300 тысяч долларов.

Благотворители пока оказывают помощь трем пострадавшим взрослым и пяти детям, оставшимся без крова на время ремонта.

18 октября сообщалось о жителе Аризоны, который решил пожечь пауков газовой горелкой и сжег собственное жилище.