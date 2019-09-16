Киевлянин обстрелял тушивших его дом пожарных

Во время тушения пожара в одном из домов Киева его житель устроил обстрел прибывших на место происшествия спасателей. Об этом пишет агентство УНН.

Инцидент произошел в частном доме на улице Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе Киева. Вызов в пожарно-спасательную часть поступил вечером в воскресенье, 15 сентября. Как отметили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), первый выстрел был осуществлен во время разведки спасателей. Стреляли без предупреждения.

После первого выстрела начальник спасательной бригады дал команду оставить место происшествия, поскольку возгорание к тому моменту уже было ликвидировано. Однако мужчина 1955 года рождения вышел из дома и совершил еще несколько выстрелов из переоборудованного для использования резиновых пуль револьвера системы Нагана.

Мужчина продолжал стрельбу несмотря на просьбы спасателей остановиться. Инцидент был исчерпан после прибытия сотрудников правоохранительных органов, которые задержали стрелка и изъяли у него оружие. Правонарушитель извинился за свои действия, объяснив их тем, что не узнал спасателей. В результате его действий никто не пострадал, причина пожара на данный момент устанавливается.

В августе в одесском отеле «Токио Стар» произошел пожар. В результате случившегося погибли девять человек, еще десять пострадали. По этому делу был задержан владелец отеля Вадим Черный. Его подозревают в нарушении требований пожарной безопасности в гостинице, которое повлекло гибель людей. Мужчина заявил, что готов нести ответственность, если его вину докажут.

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