Пожар в одесском отеле погубил восемь человек

В результате пожара в одесском отеле погибли восемь человек. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кроме того, пострадали десять человек. Пожар начался в 1:34 по местному времени в субботу, 17 августа. Его удалось ликвидировать спустя три часа. Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Причины происшествия не уточняются.

Отмечается, что загорелся отель «Токио Стар» на Водопроводной улице. По данным Odessa Online, пожар начался в прачечной отеля. Постояльцев гостиницы эвакуировали.

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