Владельца сгоревшего одесского отеля задержали

Полиция задержала владельца одесского отеля «Токио Стар», в котором произошел пожар, Вадима Черного. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, передает «112 Украина».

Черного подозревают в нарушении требований пожарной безопасности в гостинице, которое повлекло гибель людей. Владелец отеля заявил, что готов нести ответственность, если его вину докажут.

На данный момент по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело.

Пожар в «Токио Стар» произошел 17 августа. В результате погибли девять человек, еще десять пострадали. Полиция рассматривает несколько версий причин трагедии.

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