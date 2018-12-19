Народный артист Украины Петр Ластивка погиб при пожаре в своей квартире

Актер и драматург Петр Ластивка-старший погиб при пожаре в собственной квартире в Тернополе, Украина. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Артисту было 96 лет. Отмечается, что возгорание произошло от короткого замыкания электропроводов.

Петр Ластивка родился 5 июня 1922 года в Киевской области. В годы Великой Отечественной войны он служил разведчиком парашютно-десантных войск. Ластивка снялся в таких фильмах, как «Третий удар», «Чертова дюжина» и «Всадники», служил в Закарпатском и Черниговском музыкально-драматическом театрах.

В 1980 году он получил звание народного артиста УССР. Ластивка — отец актера и режиссера Петра Петровича Ластивки.