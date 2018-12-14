Умерла отсудившая у Клинта Иствуда миллионы актриса

Американская актриса Сондра Локк, звезда фильмов с Клинтом Иствудом и его бывшая возлюбленная, скончалась в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный онкологическими заболеваниями — актриса боролась с раком груди и раком костей. Ей было 74 года.

Локк познакомилась с Иствудом в 1975 году на съемках вестерна «Джоси Уэйлс — человек вне закона». Артисты закрутили роман, после чего начали жить вместе. Иствуд требовал, чтобы Локк снималась только в фильмах с его участием. Она сыграла с возлюбленным в таких лентах, как «Сквозь строй», «Как ни крути – проиграешь», «Как только сможешь» и «Внезапный удар».

Пара прожила вместе 13 лет. После расставания актриса подала на раздел имущества и отсудила у Иствуда 1,5 миллиона долларов, а также трехлетний контракт на съемку фильмов для студии Warner Bros. Впоследствии она подала в суд на актера еще раз, заявив, что он саботирует ее работу в Warner Bros — студия отказывала ей во всех проектах.

Локк требовала у Иствуда 2,5 миллиона долларов через суд, однако затем стороны достигли соглашения. Сумма сделки не раскрывалась.