Умерла режиссер «Пробуждения» и «Большого»

Американская актриса и режиссер Пенни Маршалл скончалась в возрасте 75 лет. Об этом сообщает TMZ.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные диабетом. Маршалл умерла у себя дома в Лос-Анджелесе.

Пенни Маршалл сняла такие фильмы, как «Пробуждение» 1990 года с Робертом Де Ниро, Робином Уильямсом и Джоном Хердом, «Большой» 1988-го с Томом Хэнксом и Элизабет Перкинс, «Человек эпохи Возрождения» 1994 года с Дэнни Де Вито и «Сильная женщина» 2001-го с Дрю Бэрримор и Стивом Заном.

Комедия «Большой» о тринадцатилетнем мальчике, который магическим образом превращается во взрослого мужчину за одну ночь, была номинирована на премию «Оскар» в категориях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший актер» (Хэнкс). «Пробуждение», рассказывающее о невропатологе, который пытается вытащить из кататонического ступора переболевших энцефалитом пациентов, получило три номинации на «Оскар».

Маршалл также снималась в кино. Она сыграла в сатирической комедии Стивена Спилберга «Тысяча девятьсот сорок первый», лентах «"Старый" Новый год» и «Блондинка с амбициями», сериалах «Кости», «Красавцы» и «Лаверна и Ширли», а также принимала участие в озвучке мультсериала «Симпсоны» и картины «Несносные леди».