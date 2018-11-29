Сценаристка «Американских граффити» отметила годовщину свадьбы и умерла

В США скончалась американская сценаристка Глория Кац. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщает Associated Press.

Ей было 76 лет. Как рассказал муж Кац, режиссер и сценарист Уиллард Хайк, она умерла в воскресенье в 49-ю годовщину их свадьбы в больнице Лос-Анджелеса.

Кац боролась с раком яичников.

В фильмографии Глории Кац — картины «Американские граффити», «Индиана Джонс и храм судьбы» и «Говард-утка». Кац с мужем также тайно работали над сценарием к «Звездным войнам».

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