«Газпром» купил усадьбу в Крыму за два миллиарда рублей

Крымскую усадьбу Новый Кучук-Кой финансиста Якова Жуковского (родственник жены художника Михаила Врубеля) купило почти за два миллиарда рублей принадлежащее «Газпрому» ООО «Эколого-туристический центр в Парковом». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на дирекцию имущества республики.

Аукцион по продаже усадьбы провели в начале декабря 2019 года. Начальная цена лота составила 1,975 миллиарда рублей. Поскольку заявку подала только дочерняя компания «Газпрома», торги признали несостоявшимися, однако заявка компании соответствовала условиям торгов, поэтому договор все-таки заключили.

На территории усадьбы расположены гостевой дом, здание столовой, две площадки для отдыха, несколько декоративных бассейнов, фонтан, грот «Руины» и другое. В сделку вошли и памятники культурного значения: парк начала ХХ века, а также барельефы «Сон» и «Пробуждение» на южном фасаде дома садовника. Новый собственник будет обязан охранять исторические объекты и следить за их состоянием.

«Газпром» отказался комментировать ситуацию принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости», которая обратилась в организацию с запросом.

По данным риелторов, самой дорогой усадьбой Центрального федерального округа России (за исключением Московского региона) стало домовладение в Тверской области за 429 миллионов рублей с финской и русской банями, зимним садом, бассейном и кинотеатрами.

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