«Газпрому» построят яхт-клуб за 27 миллиардов рублей

Строительство нового гостиничного комплекса с яхт-клубом для «Газпрома» планируют начать весной 2020 года в Стрельне под Санкт-Петербургом, сообщает «Фонтанка». По информации издания, стоимость работ составит порядка 27 миллиардов рублей.

Газета указывает, что подрядчиком может стать ООО «Управляющая компания Кредо», связанная с управделами президента. Эта фирма занималась реставрацией Сената и Синода. Комплекс планируют возвести неподалеку от Константиновского дворца.

В 2014 году в «Газпроме» сообщали, что на территории нового комплекса разместится гостиница, спа-комплекс, яхт-клуб, ледовая арена и спортивный зал. Ранее на этом месте располагался яхт-клуб «Стрельна», в 2015 году его закрыли.

Это не первый яхт-клуб «Газпрома». Около делового комплекса «Лахта-центр» достраивается проект «Геркулес». На участке должны появиться парусный центр международного стандарта с эксклюзивным бутик-отелем на 70 номеров.

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