Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту

В Санкт-Петербурге завершился монтаж шпиля башни многофункционального комплекса Лахта Центр, где после завершения строительства разместится штаб-квартира группы «Газпром», говорится в пресс-релизе «Газпром нефти».

На вершине небоскреба зажглись авиационные огни. Таким образом, главное здание комплекса достигло финальной высоты в 462 метра. На строительство надземной части небоскреба ушло два с половиной года.

«Лахта Центр стал самым высоким небоскребом Европы. Мы изначально ставили перед командой проекта задачу по установке шпиля здания к началу 2018 года. Как видите, все идет по плану, к концу 2018 года мы завершим строительные работы. «Газпром нефть» - это нефтяная компания, и строительство такого уникального комплекса, как Лахта Центр, стало для нас новым опытом», — сказал глава «Газпром нефти» Александр Дюков. Топ-менеджер отметил, что для реализации проекта была создана специализированная компания — Многофункциональный комплекс Лахта Центр, сформирована эффективная команда, основу которой составили сотрудники «Газпром нефти». В результате компания успешно реализует проект, в котором воплощены самые современные технологические и инженерные решения, учтены все экологические аспекты, решены вопросы безопасности.

«Как выяснилось, базовые проектные подходы, опора на высокие технологии и инновации, привлечение и развитие профессиональных кадров — одинаково эффективно работают как в нефтяной отрасли, так и при реализации крупных строительных проектов. «Газпром нефть» стремится быть лидером по технологичности в российской нефтяной индустрии. Это стремление мы перенесли и на реализацию проекта Лахта Центра. При строительстве комплекса применяются уникальные технологии и решения, которые были созданы специально для этого проекта. Беспрецедентный опыт, который получает российская проектная команда Лахта Центра, безусловно, будет востребован в работе "Газпром нефти"», — добавил Дюков.

Лахта Центр — инновационный многофункциональный комплекс в Санкт-Петербурге, где разместится штаб-квартира группы «Газпром», остальные площади займут различные общественные пространства. Строительство комплекса, начавшееся в октябре 2012 года, планируется закончить до конца 2018 года.