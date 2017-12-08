Глава «Газпром нефти» назвал правильным решение ОПЕК по добыче нефти

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков назвал абсолютно правильным решение ОПЕК продлить соглашение по сокращению добычи нефти. Об этом топ-менеджер заявил в интервью RT.

«Как мы видим, соглашение с ОПЕК позволило стабилизировать ситуацию на рынке. Рынок стал менее волатильным, и это, безусловно, в интересах как производителей, так и потребителей», — сказал он.

По словам Дюкова, рынок стал «более сбалансированным». Однако, с другой стороны, отметил он, наличие определенных складских запасов сырья, которые были накоплены в период 2014-2016 годов, оказывает определенное давление на цены.

Также топ-менеджер сообщил о реализации проекта по разработке месторождения Бадра в провинции Васит на востоке Ирака, оператором которого является «Газпром нефть». В частности, компания ввела в эксплуатацию газоперерабатывающий завод, что, по словам Дюкова, стало важной вехой как для проекта Бадра в целом, так и для экономики Ирака.

Ввод этих мощностей позволяет решить не только экологическую — стопроцентную утилизацию попутного нефтяного газа, — но и экономическую задачу развития ряда провинций Республики Ирак. В частности, ввод газоперерабатывающего завода и газопровода до электростанции позволит обеспечить объект газом для увеличения объемов производства электроэнергии.

Глава компании также отметил, что это самый сложный добычный проект в Ближневосточном регионе, требующий применения самых современных технологических решений. Объем инвестиций в проект составляет 6 миллиардов долларов. На данный момент инвестировано почти 4 миллиарда долларов. Также, по его словам, компания рассматривает возможность реализации новых проектов в Ираке и Иране.