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«Газпром нефть» познакомит клиентов с производством при помощи VR-очков

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«Газпром нефть» познакомит автолюбителей с процессами производства и транспортировки топлива, а также деталями устройства АЗС при помощи технологий виртуальной реальности. Надев VR-очки, посетители флагманских АЗС сети «Газпромнефть» смогут увидеть своими глазами путь, который проходит топливо перед тем, как попасть в бак автомобилей. «Газпром нефть» с помощью виртуальной реальности делает технологические процессы прозрачными для всех желающих. Проект стартовал в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В сообщении отмечается, что ведущий фильма, участник «Квартета И» актер Камиль Ларин, проведет виртуальный тур по ключевым объектам нефтяной инфраструктуры: НПЗ, нефтебазам, лабораториям и системе подземных коммуникаций на АЗС. Зрители фильма увидят один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — Омский НПЗ «Газпром нефти», где в процессе сложных технологических процессов нефть преобразуется в моторное топливо. Также, ознакомятся с нефтебазой с хранилищами емкостью до двух тысяч тонн, окажутся в кабине современного многосекционного бензовоза и заглянут в невидимую часть резервуарного парка на АЗС.

Благодаря пятиминутному фильму зрители с эффектом полного погружения могут увидеть технологические процессы, сопровождающие нефтепродукты с момента производства до бака своих автомобилей, а также элементы непрерывной системы контроля качества, о которых ранее могли только слышать.

«VR-решения все глубже проникают в различные сферы деятельности. Выстраивая бизнес от клиента, мы используем их как возможность не только наглядно показать процессы производства и реализации моторного топлива, но и выступить для потребителя проводником в мир новых технологий», — отметил Александр Крылов, директор по региональным продажам «Газпром нефти».

Первыми VR-фильм в минувшие выходные посмотрели посетители АЗС в Санкт-Петербурге. В Москве и Екатеринбурге показ начнется с этой недели. В следующем году зрителями фильма станут жители и других городов. Просмотр фильма совершенно бесплатный.

Подробности проекта и график показа можно узнать на ресурсе gpnbonus.ru.

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