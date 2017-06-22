Состоялась награждение премией «Права потребителей и качество обслуживания»

Восьмая церемония награждения премией «Права потребителей и качество обслуживания» в области высокого качества сервиса и производимых товаров состоялась 16 июня. Открыл мероприятие форум, на котором были обсуждены проблемы взаимодействия современного потребительского рынка, а также ключевые вопросы развития потребительской культуры России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

«Клиент всегда прав. Именно эта фраза является ключевым пунктом для компании ASUS при определении уровня и качества сервиса, который мы стараемся предоставить нашим клиентам и партнерам», — заявил директор по сервису компании ASUS в России и странах СНГ Сергей Кудрявцев.

Об аспектах в сфере медицины рассказала Татьяна Пескова, медицинский директор «Лаборатория Гемотест»: «В сфере медицинских услуг одинаково важны обе составляющие — качество самой лабораторной услуги и сервисная составляющая обслуживания пациентов. Каждый день Лаборатория Гемотест проявляет максимальную заботу о пациенте, поэтому для нас так важна высокая оценка экспертов премии».

Представители бизнес сообщества смогли не только обсудить актуальные вопросы современного потребительского рынка, но и обменяться опытом общения со своим потребителем: «Мы стремимся стать больше, чем сетью заправок, где автомобилисты покупают качественное топливо. Мы хотим быть уголком комфорта в пути, где люди могут отдохнуть, вкусно поесть, выпить хорошего кофе, скачать детям мультфильм в дорогу», — заявил руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ Алексей Бобров. По его словам, компания вступила в активный диалог с потребителями, чтобы выяснить их запросы, предлагая для этого разные каналы коммуникаций.

«Отслеживая отзывы в социальных сетях, мессенджерах и мобильном приложении, мы можем оперативно исправлять любые недочеты в работе и добавлять новые полезные услуги. Спасибо нашим клиентам за то, что помогают нам становиться лучше. В первую очередь эта награда принадлежит им», - добавил Бобров.