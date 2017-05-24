Треть образцов популярных марок кваса оказалась газировкой

Треть образцов наиболее популярных у российских потребителей марок кваса приготовлена не путем натурального брожения, а с помощью искусственной газации и методом купажирования, или содержит искусственные добавки. К такому выводу пришли специалисты Российской системы качества (Роскачество) по итогам исследования, говорится в сообщении организации, присланном в редакцию «Ленты.ру».

Роскачество изучило 30 наиболее популярных у российских потребителей торговых марок кваса по 26 параметрам качества и безопасности. В исследование вошла продукция, произведенная в 12 регионах России, а также один белорусский образец.

Результаты исследования показали, что доля высококачественного кваса на рынке велика. В частности, повышенными потребительскими характеристиками обладают 17 образцов, считают в организации. Это напитки под торговыми марками «365 дней», «Бочковой классический», «Волжанка», «Вятский», «Домашний бочонок», «Лидский», «Наша семья», «Нижегородский», «Никола», «О’кей», «Опохмелофф», «Очаковский», «Ржаной бочонок», «Русский дар», «Русский квас», «Семейный секрет» и «Яхонт».

При этом выяснилось, что под наименованием «Квас» может продаваться не только продукт брожения квасного сусла, но и газированный напиток со вкусом кваса. Треть исследованных образцов либо приготовлены не путем натурального брожения, а с помощью искусственной газации и методом купажирования или содержат искусственные добавки, отметили в Роскачестве.

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Так, нехарактерный для кваса состав летучих компонентов обнаружен у напитков «Иванов Квас», «Останкинский завод напитков», «Хлебный Край», а также «Эко квас». Это не является нарушением, так как данные показатели не регламентируются обязательными нормами, подчеркнули в Роскачестве.

Также в восьми образцах выявлены сахарозаменители и подсластили, однако, об этом производители сообщили на этикетке. При этом производитель «Эко кваса» не указал наличие в напитке сахарозаменителей.

Практически все исследуемые образцы с соответствуют требованиям безопасности, считают в Роскачестве. Лишь в трех случаях выявлено несоответствие кваса по микробиологическим показателям: в образцах «Аппетитно Круглый Год», «Букет Чувашии» и «Суздальские напитки» были обнаружены превышения обязательных норм на содержание дрожжей и плесени.

Кроме того, в результате исследования был найден лишь один образец с повышенным содержанием спирта (1,5 процента), а также один образец «безалкогольного» кваса, который не содержал спирта и был сделан по ГОСТу на газированные напитки.