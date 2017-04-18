Президент пообещал озадачить Шойгу закупкой кваса

Президент России Владимир Путин обсудит с министром обороны страны Сергеем Шойгу вопрос закупок отечественного кваса для армии. Об этом глава государства заявил в ходе поездки в Новгородскую область во вторник, 18 апреля, передает ТАСС.

Российский президент встретился с представителями деловых и общественных организаций региона. Одна из участниц попросила отдавать при госзакупках приоритет квасу «Никола», а также закупать его для армии.

«Я с вами согласен и Сергея Кужугетовича [Шойгу] к этому вопросу верну еще раз. Вернется, уже сам лично посмотрит», — сказал Владимир Путин.

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Вместе с тем он отметил, что у главы Минобороны и так хватает работы. «Но в принципе это вопрос не праздный», — подчеркнул президент.

По данным интернет-издания Novgorod.ru, с предложением включить квас в перечень госзакупок для российской армии выступила гендиректор акционерного общества «Дека» Елена Новикова. Она подчеркнула, что этот калорийный напиток, который производится в Новгородской области, подойдет для военнослужащих.

В конце 2014-го получил широкую известность кировский производитель «Вятского кваса» после того, как сотрудник региональной газеты в ходе большой пресс-конференции спросил Владимира Путина, почему крупные торговые сети не хотят продавать этот продукт.